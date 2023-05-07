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7 мая, 03:30

Политолог заявил о нежелании Венгрии идти на поводу у Вашингтона

Политолог Кошкин: Венгрия отстаивает интересы страны и не идёт на поводу у США

Венгрия отстаивает национальные интересы и не идёт на поводу у Штатов. Такое мнение высказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Мы на сегодняшний день видим, что есть здравые политики в Венгрии, которые постоянно акцентируют внимание на необходимости отстаивать национальные интересы и не идти на поводу у Вашингтона, который заставляет своих союзников выполнять действия в угоду США, естественно, вредящие прежде всего экономике и благополучию жителей европейских государств", — пояснил газете "Известия" Кошкин.

Он подчеркнул, что Венгрия своим поведением подаёт пример самостоятельности другим государствам. Кошкин напомнил, что премьер-министр страны Виктор Орбан открыто выступает против антироссийской политики, принятой в ЕС, и поставок оружия Киеву.

Орбан высказывался и против действий, имеющих отношение к зерновой политике и поставкам зерна с Украины. При этом премьер часто напоминает, что нельзя верить Еврокомиссии, утверждающей, что украинское зерно изменило баланс на европейском сельскохозяйственном рынке. Среди пострадавших стран как раз оказались Венгрия, Польша, Словакия и Румыния.

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Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил послу США Дэвиду Прессману прекратить "пропаганду войны". Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции в Будапеште. Сийярто назвал Прессмана экспертом по военной пропаганде, а в качестве доказательства привёл размещение в венгерских городах проукраинских плакатов в рамках рекламной кампании, поддержанной Посольством США.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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