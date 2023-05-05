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Опубликовано 5 мая 2023, 14:21
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Сийярто призвал посла США прекратить пропаганду войны и "не считать себя умнее венгров"

Сийярто назвал посла США в Венгрии Прессмана "экспертом по пропаганде войны"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил послу США Дэвиду Прессману прекратить "пропаганду войны". Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции в Будапеште. Сийярто назвал Прессмана экспертом по военной пропаганде, а в качестве доказательства привёл размещение в венгерских городах проукраинских плакатов в рамках рекламной кампании, поддержанной Посольством США.

"Мы понимаем, что американцы пытаются подтолкнуть нас к пропаганде войны. Мы понимаем, что они пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира. Мы принадлежим к глобальному большинству, которое хочет мира", — цитирует слова Сийярто ТАСС.

От себя он добавил, что власти Венгрии направляют своих послов в другие страны для улучшения двусторонних отношений, "а не для того, чтобы они считали себя умнее местных жителей".

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Напомним, что ранее власти Венгрии также неоднократно высказывались об отмене антироссийских санкций, а также блокировали транш военной помощи Украине. А недавно Сийярто указал на игнорирование Киевом его просьб вернуть права закарпатским венграм.

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ТАСС / ЕРА / Marton Monus

Марина Калегина
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