Венгрия увидела угрозу нацбезопасности в попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"
Сийярто: Теракт против нефтепровода "Дружба" угрожает нацбезопасности Венгрии
Попытка террористического нападения на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу, в Венгрии расценивают как угрозу своей энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета", — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.
Венгерский министр согласился с мнением своего коллеги, что энергетическая безопасность — часть национальной безопасности.
Напомним, накануне "Транснефть" сообщила о попытке совершения теракта на нефтепроводе "Дружба" в Брянской области. Инцидент произошёл на наливном пункте "Брянск", никто не пострадал. Правоохранительные органы занимаются обстоятельствами произошедшего.
ТАСС / БелТА