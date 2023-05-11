Венгрия увидела угрозу нацбезопасности в попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"

Попытка террористического нападения на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу, в Венгрии расценивают как угрозу своей энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета", — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

Венгерский министр согласился с мнением своего коллеги, что энергетическая безопасность — часть национальной безопасности.