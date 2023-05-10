В Брянской области совершена попытка теракта на нефтепроводе "Дружба"

В отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин. Никто не пострадал.

"Ранним утром [10 мая] была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы", — рассказал он ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле наливного пункта "Дружбы" в посёлке Свень Брянской области. Как сообщалось, под удар попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Возгорания или утечек зафиксировано не было.