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10 мая, 10:03

В Брянской области совершена попытка теракта на нефтепроводе "Дружба"

"Транснефть" сообщила о попытке совершения теракта на нефтепроводе "Дружба"

В отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин. Никто не пострадал.

"Ранним утром [10 мая] была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы", — рассказал он ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле наливного пункта "Дружбы" в посёлке Свень Брянской области. Как сообщалось, под удар попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Возгорания или утечек зафиксировано не было.

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Лайф писал об атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае. Дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, возникший огонь оперативно потушили.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREI LIANKEVICH

Матвей Константинов
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