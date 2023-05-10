В Брянской области совершена попытка теракта на нефтепроводе "Дружба"
"Транснефть" сообщила о попытке совершения теракта на нефтепроводе "Дружба"
В отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин. Никто не пострадал.
"Ранним утром [10 мая] была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы", — рассказал он ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация об обстреле наливного пункта "Дружбы" в посёлке Свень Брянской области. Как сообщалось, под удар попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Возгорания или утечек зафиксировано не было.
Лайф писал об атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае. Дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, возникший огонь оперативно потушили.
ТАСС / EPA / ANDREI LIANKEVICH