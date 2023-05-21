Байден не верит в способность F-16 изменить ход битвы за Артёмовск в пользу ВСУ
Байден: Истребители F-16 не помогли бы Украине в ситуации с Артёмовском
Истребители F-16 не помогли бы Украине изменить ситуацию в Артёмовске, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в Хиросиме.
"F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например в ситуации с Бахмутом (Артёмовском. — Прим. Лайфа.). Они не повлекли бы каких-либо дополнительных последствий", — сказал он.
Ранее Джо Байден заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет стоить 375 миллионов долларов. Он обсудил с президентом Незалежной Владимиром Зеленским обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей четвёртого поколения, в том числе F-16.
ТАСС / AP / Susan Walsh