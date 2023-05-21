ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 11:49

Байден не верит в способность F-16 изменить ход битвы за Артёмовск в пользу ВСУ

Байден: Истребители F-16 не помогли бы Украине в ситуации с Артёмовском

Истребители F-16 не помогли бы Украине изменить ситуацию в Артёмовске, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите "Большой семёрки" в Хиросиме.

"F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например в ситуации с Бахмутом (Артёмовском. — Прим. Лайфа.). Они не повлекли бы каких-либо дополнительных последствий", сказал он.

Байден раскрыл Зеленскому своё видение мира на Украине
Байден раскрыл Зеленскому своё видение мира на Украине

Ранее Джо Байден заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет стоить 375 миллионов долларов. Он обсудил с президентом Незалежной Владимиром Зеленским обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей четвёртого поколения, в том числе F-16.

BannerImage

ТАСС / AP / Susan Walsh

Матвей Константинов
  • Новости
  • Джо Байден
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar