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19 мая, 17:03

СМИ узнали об изменившейся позиции Запада насчёт F-16 для Украины

NBC: США с союзниками готовы передать Украине истребители F-16

США и их союзники готовятся передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, передача самолётов может осуществляться не напрямую от Вашингтона. В ближайшие месяцы США и другие западные страны определят время начала поставок, количество истребителей и кто именно предоставит их ВСУ.

Запрет США передавать Украине истребители F-16 приведёт к разногласиям с ЕС, пишут СМИ

Запрет США передавать Украине истребители F-16 приведёт к разногласиям с ЕС, пишут СМИ

По данным Politico, Киев рассчитывает получить до 50 истребителей F-16 от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить эту тему на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, может начаться уже скоро, будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

Ранее Лайф писал о том, что Пентагон не возражает против поставок F-16 на Украину другими странами. Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, требующей дать зелёный свет этому процессу, указали в Минобороны США.

Обложка ©

Getty Images / guvendemir

Илья Суриков
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