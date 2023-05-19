СМИ узнали об изменившейся позиции Запада насчёт F-16 для Украины

США и их союзники готовятся передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, передача самолётов может осуществляться не напрямую от Вашингтона. В ближайшие месяцы США и другие западные страны определят время начала поставок, количество истребителей и кто именно предоставит их ВСУ.

По данным Politico, Киев рассчитывает получить до 50 истребителей F-16 от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить эту тему на саммитах G7 в Японии и НАТО в Литве. Обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, может начаться уже скоро, будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.