Регион

Уведомления отключены

18 мая, 23:15

Запрет США передавать Украине истребители F-16 приведёт к разногласиям с ЕС, пишут СМИ

Guardian: Нежелание США передавать Украине истребители испортит отношения с ЕС

Нежелание Вашингтона передавать Украине истребители F-16 может привести к серьёзным разногласиям в отношениях США со странами Евросоюза. Об этом сообщила газета The Guardian. В материале уточнили, что вопрос поставок западных военных самолётов Киеву будет поднят на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

"Вашингтон рискует вызвать разногласия с европейскими союзниками из-за своего нежелания рассматривать возможность поставок истребителей F-16 Украине, и этот вопрос, вероятно, возникнет на предстоящем саммите G7 в Японии", — пишет газета.

По данным газеты, вероятнее всего, в онлайн-выступлении на форуме президент Украины Владимир Зеленский начнёт обсуждение поставок истребителей F-16. Однако украинский лидер не станет оказывать давление на главу Белого дома Джо Байдена из-за опасения поставить того в неловкое положение, уверены эксперты.

Пентагон намекнул, что ВСУ не стоит питать надежд на получение истребителей F-16

Пентагон намекнул, что ВСУ не стоит питать надежд на получение истребителей F-16

Ранее Лайф писал, что Пентагон не возражает против поставок F-16 на Украину другими странами. Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, требующей дать зелёный свет этому процессу, указали в Минобороны США. Тем временем Вашингтон по-прежнему не планирует поставки истребителей, сообщил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров