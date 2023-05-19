Запрет США передавать Украине истребители F-16 приведёт к разногласиям с ЕС, пишут СМИ

Нежелание Вашингтона передавать Украине истребители F-16 может привести к серьёзным разногласиям в отношениях США со странами Евросоюза. Об этом сообщила газета The Guardian. В материале уточнили, что вопрос поставок западных военных самолётов Киеву будет поднят на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

"Вашингтон рискует вызвать разногласия с европейскими союзниками из-за своего нежелания рассматривать возможность поставок истребителей F-16 Украине, и этот вопрос, вероятно, возникнет на предстоящем саммите G7 в Японии", — пишет газета.

По данным газеты, вероятнее всего, в онлайн-выступлении на форуме президент Украины Владимир Зеленский начнёт обсуждение поставок истребителей F-16. Однако украинский лидер не станет оказывать давление на главу Белого дома Джо Байдена из-за опасения поставить того в неловкое положение, уверены эксперты.