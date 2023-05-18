Белый дом не изменил решения не поставлять Киеву истребители F-16

США по-прежнему не планируют поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что позиция Белого дома касательно F-16 не изменилась. На неё не повлиял и тот факт, что страны Европы за последние несколько недель стали более лояльны к возможным поставкам Киеву американских истребителей.