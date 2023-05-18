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17 мая, 21:44

Белый дом не изменил решения не поставлять Киеву истребители F-16

США по-прежнему не планируют поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что позиция Белого дома касательно F-16 не изменилась. На неё не повлиял и тот факт, что страны Европы за последние несколько недель стали более лояльны к возможным поставкам Киеву американских истребителей.

Стало известно, сколько истребителей F-16 Киев мечтает получить от Запада

Стало известно, сколько истребителей F-16 Киев мечтает получить от Запада

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявлял, что Америка не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. По его словам, поставка F-16 Киеву в ближайшей перспективе невозможна. На реализацию такого решения понадобится полтора года.

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lockheedmartin.com

Ольга Платонова
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