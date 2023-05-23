В Киеве назвали страну, которая может первой отправить Украине F-16

Первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

Королевство может первым "подарить" боевые самолёты ВСУ, заявил Сак. По словам источника в Министерстве обороны одной из стран Европы, вероятно, что Киев получит F-16 до осени.