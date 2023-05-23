В Киеве назвали страну, которая может первой отправить Украине F-16
Politico: В Киеве заявили, что Нидерланды могут первыми поставить F-16 Украине
Первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.
Королевство может первым "подарить" боевые самолёты ВСУ, заявил Сак. По словам источника в Министерстве обороны одной из стран Европы, вероятно, что Киев получит F-16 до осени.
"Я думаю, да. Почему нет?" — сказал источник.
Напомним, ранее стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что F-16 не изменят ход боевых действий в пользу Украины.
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