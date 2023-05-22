Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев

Будущие поставки Киеву Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменят ход боевых действий. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение", — сказал министр на встрече с вашингтонскими военными обозревателями.