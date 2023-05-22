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22 мая, 12:44

Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев

Министр ВВС США Кендалл: F-16 не изменит ход боевых действий в пользу Украины

Будущие поставки Киеву Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменят ход боевых действий. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение", — сказал министр на встрече с вашингтонскими военными обозревателями.

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Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что Вашингтон с союзниками готов передать Украине истребители F-16. Утверждается, что в ближайшие месяцы США и партнёры определят время начала поставок, их объём, а также кто именно предоставит самолёты ВСУ. На фоне этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил опровергнуть участие Берлина в возможных поставках истребителей Киеву. А вот глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз вскоре сможет поставить F-16 Украине.

Обложка ©

Getty Images / Harald Tittel

Никита Никонов
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