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21 мая, 14:13

"Господи, помоги": Американцы обратились к Богу после заявления Байдена об Украине

Пользователи Twitter осудили Байдена за планы отправить Киеву истребители F-16

Заявление президента США Джо Байдена о возможных будущих поставках Киеву американских истребителей F-16 вызвали негодование у пользователей "Твиттера". Лидер Штатов по итогам саммита G7 и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским уклончиво ответил на вопрос об отправке боевых самолётов Киеву.

"Господи, помоги американцам!" — прокомментировал слова президента США журналист Сэм Джуно.

Капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен отметил, что народ Соединённых Штатов не подписывался под этим, а пользователь под ником Sirloum заявил, что Байден хочет только одного — продолжения конфликта. Некоторые комментаторы назвали действия американского президента позором и призвали объявить Байдену импичмент, если он не прекратит тратить деньги налогоплательщиков "на бессмысленные войны за рубежом".

Зеленский пообещал Байдену не применять F-16 для продвижения вглубь России

Зеленский пообещал Байдену не применять F-16 для продвижения вглубь России

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США с союзниками готовы передать Украине истребители F-16. По его словам, в ближайшие месяцы Соединённые Штаты и другие западные страны определят время начала поставок, количество истребителей и кто именно предоставит их ВСУ. На фоне этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил опровергнуть участие Берлина в возможных поставках истребителей Киеву. При этом он назвал "важным посланием" для России обучение в Германии украинских пилотов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / Kiyoshi Ota

Никита Никонов
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