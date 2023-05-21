"Господи, помоги": Американцы обратились к Богу после заявления Байдена об Украине

Заявление президента США Джо Байдена о возможных будущих поставках Киеву американских истребителей F-16 вызвали негодование у пользователей "Твиттера". Лидер Штатов по итогам саммита G7 и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским уклончиво ответил на вопрос об отправке боевых самолётов Киеву.

"Господи, помоги американцам!" — прокомментировал слова президента США журналист Сэм Джуно.

Капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен отметил, что народ Соединённых Штатов не подписывался под этим, а пользователь под ником Sirloum заявил, что Байден хочет только одного — продолжения конфликта. Некоторые комментаторы назвали действия американского президента позором и призвали объявить Байдену импичмент, если он не прекратит тратить деньги налогоплательщиков "на бессмысленные войны за рубежом".