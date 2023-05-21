"Господи, помоги": Американцы обратились к Богу после заявления Байдена об Украине
Пользователи Twitter осудили Байдена за планы отправить Киеву истребители F-16
Заявление президента США Джо Байдена о возможных будущих поставках Киеву американских истребителей F-16 вызвали негодование у пользователей "Твиттера". Лидер Штатов по итогам саммита G7 и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским уклончиво ответил на вопрос об отправке боевых самолётов Киеву.
"Господи, помоги американцам!" — прокомментировал слова президента США журналист Сэм Джуно.
Капитан-лейтенант ВМС США в отставке Эдди Аллен отметил, что народ Соединённых Штатов не подписывался под этим, а пользователь под ником Sirloum заявил, что Байден хочет только одного — продолжения конфликта. Некоторые комментаторы назвали действия американского президента позором и призвали объявить Байдену импичмент, если он не прекратит тратить деньги налогоплательщиков "на бессмысленные войны за рубежом".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США с союзниками готовы передать Украине истребители F-16. По его словам, в ближайшие месяцы Соединённые Штаты и другие западные страны определят время начала поставок, количество истребителей и кто именно предоставит их ВСУ. На фоне этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил опровергнуть участие Берлина в возможных поставках истребителей Киеву. При этом он назвал "важным посланием" для России обучение в Германии украинских пилотов.
ТАСС / EPA / POOL / Kiyoshi Ota