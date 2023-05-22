Представитель Госдепа заявил, что США считают приоритетом поставки F-16 Киеву
Отправка Украине американских истребителей F-16 является приоритетом для США. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, не уточнив при этом ни сроков, ни деталей поставок и обучения пилотов.
"Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы", — цитирует Миллера РИА "Новости".
Напомним, недавно стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. При этом Португалия, например, решила не отдавать Украине свои самолёты, так как они нужны для обеспечения собственной безопасности.
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