Министр ВВС США заявил, что переданные Киеву F-16 будут базироваться на Украине

Истребители-бомбардировщики F-16, которые Запад поставит Киеву, будут базироваться на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Если они (истребители F-16. — Прим. Лайфа) станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине", — заявил он ТАСС на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.