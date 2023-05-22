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22 мая, 13:31

Министр ВВС США заявил, что переданные Киеву F-16 будут базироваться на Украине

Истребители-бомбардировщики F-16, которые Запад поставит Киеву, будут базироваться на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Если они (истребители F-16. — Прим. Лайфа) станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине", — заявил он ТАСС на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев

Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев

Напомним, недавно стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. При этом Владимир Зеленский заверял США, что ВСУ не станут применять самолёты для продвижения на территорию России.

Обложка ©

Getty Images / Harald Tittel

Александра Вишнякова
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