В чём опасность передачи Киеву истребителей F-16 Оглавление Истребители F-16 для Украины Истребитель F-16: характеристики, фото, дальность полёта, боевой радиус F-16 против МиГ-29 и Су-35 Противовоздушная оборона России Истребители F-16 на Украине По словам авиаэкспертов, у истории с поставкой F-16 три-четыре варианта развития, но нужно ещё постараться найти среди них оптимистичный для Киева. 34165 34165 Истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Omar Marques

Ещё в июне прошлого года в Конгресс США внесли законопроект об обучении лётчиков ВСУ пилотированию на F-16. Но самих машин Украина так и не увидела. В начале мая обсуждение поставок снова активизировалось, но придут ли стороны к какому-либо консенсусу — вопрос открытый.

Истребители F-16 для Украины

4 мая издание Business Insider заявило, что истребители F-16, на которые до сих пор надеется Киев, уже неактуальны в рамках СВО и в их передаче Украине нет никакого смысла. Ветеран ВВС США Джон Венейбл, долго летавший на F-16, в интервью изданию заявил, что лично он не хотел бы сейчас оказаться за штурвалом "боевого сокола" в небе над Украиной.

Вопрос с поставками поднимался в течение всего прошлого года и обсуждался с января по май текущего, однако окончательное решение о передаче истребителей Киеву страны Запада, и прежде всего США как владелец большинства боевых технологий, до сих пор не приняли.

Перед началом СВО на Украине находилось примерно 250 истребителей, но практически все они были уничтожены ВС РФ, часть из них — в первые дни и часы начала спецоперации. После распада СССР на Украине остались три воздушные армии, а общая численность авиакрыла доходила до тысячи бортов различных типов. В течение 2022-го из-за больших потерь в истребительной авиации Киеву пришлось заказывать машины из стран Европы: некоторые истребители, базировавшиеся в Польше, Словакии и Румынии, были переданы на Украину, хотя прав на передачу эти страны не имели.

Если отвлечься от бюрократических проволочек Запада и представить, что Киев всё-таки получит F-16, можно ответить на вопрос, помогут ли они ВСУ в анонсированном наступлении.

Истребитель F-16: характеристики, фото, дальность полёта, боевой радиус

По данным издания Military Watch, F-16 Fighting Falcon — более лёгкий аналог F-15 Eagle. Благодаря своей универсальности и относительной дешевизне это самый массовый истребитель четвёртого поколения.

Истребитель F-16. Фото © Shutterstock

— Избыток таких машин в США привёл к тому, что этот класс выделен в качестве ведущего кандидата для оснащения ВВС Украины, — отмечают в Military Watch. Среди других кандидатов названы F-18/F-18E, Gripen и МиГ-29, единственная машина из этого списка, полученная Киевом.

У F-16 свыше 15 модификаций, и он до сих пор производится на экспорт. Проблема в том, что, если принципиальное решение о передаче этих машин Киеву будет принято, ВСУ могут получить не только старые, но и относительно современные машины.

Одно из преимуществ F-16 — высокая манёвренность, поскольку на 80% он состоит из сплава алюминия авиационного назначения. Машина отличается хорошей компоновкой электронных блоков и, как следствие, удобна в обслуживании двигателя и других узлов. По данным экспертов Popular Mechanics, к плюсам F-16 относятся: простота эксплуатации, хороший обзор, дающий пилоту преимущество в воздушном бою, и манёвренность.

Из минусов: двигатель там всего один, поэтому дальность и боевая нагрузка серьёзно ограничены. Боевая нагрузка составляет 7 тонн, а в случае необходимости может быть увеличена до 9,2 тонны, но в ущерб манёвренности. Небольшая скорость, невысокий боевой радиус и однодвигательная схема снижают пригодность F-16 к боям с высокой интенсивностью. Проще говоря, чем чаще такой самолёт летает с максимальной нагрузкой, тем быстрее он выйдет из строя. Тем не менее это едва ли не лучший однодвигательный самолёт на сегодняшний день.

— F-16 вполне себе современная боеспособная машина, грозное оружие. И с точки зрения летательного аппарата прекрасный хороший носитель различного рода вооружения, — отметил авиаэксперт и главный редактор издания "Авиа.ru" Роман Гусаров.

Эксперт обращает внимание на то, что всё зависит от версии F-16 и степени модернизации.

— Здесь много нюансов, плюсы/минусы можно гипотетически рассматривать. Но в условиях реальной войны многие моменты вроде скорости и манёвренности ничто, — подчеркнул Роман Гусаров.

F-16 против МиГ-29 и Су-35

4 мая советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ, имеющие на руках МиГ-29 и Су-27, больше не могут воевать против современных российских истребителей. В качестве альтернативы он назвал истребители F-16. Если же обратиться к военным экспертам, выясняется, что не всё так однозначно.

По данным Military Watch, большая часть F-16, состоящих на вооружении НАТО, использует устаревшие РЛС с механическим сканированием.

Истребители Су-35 ВКС РФ. Фото © Shutterstock

— Они сильно подвержены помехам. От таких РЛС советский тактический боевой флот начал отказываться ещё в 1981-м. Немодернизированным F-16 не хватает высоких возможностей наведения вне прицеливания, обеспечиваемых новыми ракетами AIM-9X класса "воздух – воздух" и нашлемными прицелами, что ставит их в крайне невыгодное положение по сравнению с современными российскими истребителями или даже нынешними украинскими МиГ-29 и Су-27, — отмечают в Military Watch.

В этом вопросе западные и российские эксперты также солидарны.

— Могу сказать, что современные российские самолёты вполне могут противостоять F-16. Даже МиГ-29 и Су-27 могут им противостоять, а уж про Су-30 я вообще молчу. Ещё один момент — долговечность, и ею F-16 похвастаться не может, — считает Роман Гусаров.

Противовоздушная оборона России

— Второй и главный момент — российские системы противовоздушной обороны. Фактически они не оставляют F-16 никаких шансов, — продолжил Роман Гусаров.

О недостатках F-16 и особенностях российских систем ПВО знают и американские военные.

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер ранее отмечал, что самолёты вроде F-16 в зоне СВО сейчас просто не нужны и причина этому — успехи РФ в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

— На поставки F-16, даже если они состоятся, я смотрю спокойно и ничего, кроме символизма, в их возможной передаче не вижу. Какой-то большой пользы в появлении этой машины на поле боя украинцам ждать не стоит. Вы сами видите, бывают дни, когда мы по два-три самолёта сбиваем. Точно так же, как говорится, будет испорчен имидж и F-16, — отметил Роман Гусаров.

Истребители F-16 на Украине

Гусаров объясняет, что в крайнем случае поставки F-16 можно будет назвать локальным скачком обороноспособности, но на звание "геймченджера" истребитель не претендует.

Истребитель F-16. Фото © Shutterstock

— Так уже было с ПТРК Javelin, так было с турецкими БПЛА Bayraktar TB2. Что мы сейчас наблюдаем? Имидж данных вооружений испорчен, а "Байрактары" уже сбивают сами украинцы (4 мая украинскими системами ПВО над Киевом был сбит свой же дрон. — Прим. Лайфа), — добавил эксперт.

По словам Гусарова, можно смело рассматривать все сценарии по поставкам F-16 и везде исход будет примерно один.

— Сейчас планируется весеннее/летнее наступление. Думаю, в нём они не поучаствуют. А дальше они будут просто неактуальны, — резюмировал Роман Гусаров.

Если говорить о реальных сроках поставок F-16 на Украину, то некоторые страны стоят в очереди на передачу им F-16 и других истребителей по восемь-девять лет. Если Украина первой получит F-16, недовольство тех, кто уже заплатил за эти машины, но так их и не получил, вырастет до критического уровня и в перспективе может толкнуть ряд стран к покупке российской авиационной техники.

Авторы Сергей Андреев