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16 мая, 09:49

Российские истребители сбили в ДНР украинские самолёты Су-24 и Су-25

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два вражеских самолёта ВСУ, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах н.п. Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Также за прошедшие сутки ВС РФ ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, уточнили в оборонном ведомстве.

Обложка ©

Getty Images / Giovanni Colla

Ирина Фальке
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