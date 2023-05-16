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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 09:49
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Российские истребители сбили в ДНР украинские самолёты Су-24 и Су-25

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два вражеских самолёта ВСУ, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах н.п. Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Также за прошедшие сутки ВС РФ ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, уточнили в оборонном ведомстве.

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Getty Images / Giovanni Colla

Ирина Фальке
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