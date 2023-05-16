Российские истребители сбили в ДНР украинские самолёты Су-24 и Су-25

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два вражеских самолёта ВСУ, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах н.п. Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.