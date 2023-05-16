Пушилин оценил ситуацию под Марьинкой из-за переброски резервов ВСУ

Вооружённые силы Украины пытаются закрепиться на Марьинском направлении и постоянно подтягивают туда резервы, но российским военным удаётся прорываться вперёд. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Марьинке сейчас было достаточно горячо, ещё пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции. Противник закрепился в нескольких достаточно серьёзных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

Пушилин добавил, что противник не перестаёт огрызаться, предпринимает попытки штурмовать российские позиции и постоянно усиливается, перебрасывая резервы. Хотя ситуация непростая, ВС РФ продвигаются вперёд, заключил он.