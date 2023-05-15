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15 мая 2023, 17:15
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Российские десантники отразили контратаку ВСУ

Подразделение ВДВ заняло взятый штурмовыми отрядами район, оборудовало там опорные пункты и отразило контратаку украинских формирований. Об успехах десантников сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники отразили атаку ВСУ. Видео © Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах подразделений ВСУ и немедленно доложил командиру. Тот отдал приказ ликвидировать противника.

"Десантники выдвинулись навстречу готовящимся к атаке украинским боевикам и прицельным огнём из автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя", а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК "Фагот" нанесли огневое поражение противнику", — отметили в Минобороны.

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А ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 235 украинских военных и наёмников на Донецком направлении. Также штурмовые отряды Российской армии продолжают наступление на западной окраине Артёмовска.

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Минобороны России

Андрей Бражников
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