Российские десантники отразили контратаку ВСУ

Подразделение ВДВ заняло взятый штурмовыми отрядами район, оборудовало там опорные пункты и отразило контратаку украинских формирований. Об успехах десантников сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники отразили атаку ВСУ. Видео © Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах подразделений ВСУ и немедленно доложил командиру. Тот отдал приказ ликвидировать противника.