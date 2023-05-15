МО РФ: Штурмовые отряды продолжают наступление на западной окраине Артёмовска

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах российских военных в Артёмовске. По его словам, в течение суток наши бойцы продолжали вести наступательные действия в западной части города.

"На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

За это время ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии удалось поразить подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки ДНР. Кроме того, авиацией было совершено семь самолёто-вылетов, а артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, уточнили в Минобороны.