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Опубликовано 15 мая 2023, 10:51
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МО РФ: Штурмовые отряды продолжают наступление на западной окраине Артёмовска

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах российских военных в Артёмовске. По его словам, в течение суток наши бойцы продолжали вести наступательные действия в западной части города.

"На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артёмовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

За это время ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии удалось поразить подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки ДНР. Кроме того, авиацией было совершено семь самолёто-вылетов, а артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, уточнили в Минобороны.

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми
Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Кстати, сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о том, что российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд и уже заняли важные высотки в западном секторе города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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