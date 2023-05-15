ВС РФ уничтожили до 235 украинских военных и наёмников на Донецком направлении
Потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 235 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", — отметил он.
А 12 мая МО РФ сообщило, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Также противник лишился более 30 единиц бронетехники, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30 и британской гаубицы L118.