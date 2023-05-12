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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 10:29
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Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — отметил он.

Также противник лишился более 30 единиц бронетехники, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30 и британской гаубицы L118.

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Также в ходе брифинга представителя Минобороны РФ стало известно, что за сутки ВСУ предприняли 26 атак на Соледарском направлении, все они были отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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