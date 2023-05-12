Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — отметил он.

Также противник лишился более 30 единиц бронетехники, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30 и британской гаубицы L118.