Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных
Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — отметил он.
Также противник лишился более 30 единиц бронетехники, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30 и британской гаубицы L118.
Также в ходе брифинга представителя Минобороны РФ стало известно, что за сутки ВСУ предприняли 26 атак на Соледарском направлении, все они были отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков.
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