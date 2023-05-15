ВСУ понесли страшные потери при ударах российской артиллерии и авиации за сутки

Российские военные за последние сутки ликвидировали более 75 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики", — уточнил он.

По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.