ВСУ понесли страшные потери при ударах российской артиллерии и авиации за сутки
ВС РФ уничтожили более 75 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные за последние сутки ликвидировали более 75 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики", — уточнил он.
По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Также сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 235 человек. К тому же ВСУ лишились танка, четырёх боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубиц Д-20, Д-30 и "Мста-Б".