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Опубликовано 15 мая 2023, 10:43

Российские лётчики за сутки сбили два военных вертолёта украинских войск

Минобороны: ВКС России сбили вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины

Два украинских военных вертолёта было сбито за последние сутки в зоне СВО. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это заслуга российских лётчиков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил Конашенков.

Российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска
Российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

При этом накануне сообщалось, что в небе над ДНР российские военные лётчики сбили украинский истребитель Су-27. Машина упала в районе Новогродовки.

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Максим Плетнёв
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