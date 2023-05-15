Российские лётчики за сутки сбили два военных вертолёта украинских войск
Минобороны: ВКС России сбили вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины
Два украинских военных вертолёта было сбито за последние сутки в зоне СВО. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это заслуга российских лётчиков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил Конашенков.
При этом накануне сообщалось, что в небе над ДНР российские военные лётчики сбили украинский истребитель Су-27. Машина упала в районе Новогродовки.
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