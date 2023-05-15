Российские лётчики за сутки сбили два военных вертолёта украинских войск

Два украинских военных вертолёта было сбито за последние сутки в зоне СВО. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это заслуга российских лётчиков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил Конашенков.