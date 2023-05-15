Российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

Оперативно-тактической авиацией российской группировки войск "Запад" на Купянском направлении в ходе спецоперации на Украине был уничтожен украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолёт Ми-8", — приводит его слова Минобороны.