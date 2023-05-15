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Опубликовано 15 мая 2023, 02:17

Российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

Минобороны: Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска

Оперативно-тактической авиацией российской группировки войск "Запад" на Купянском направлении в ходе спецоперации на Украине был уничтожен украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолёт Ми-8", — приводит его слова Минобороны.

Более того, на данном направлении было нанесено 11 ударов по скоплению живой силы и техники ВСУ. Они наносились штурмовой и армейской авиацией.

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Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российскими военными был нанесён удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.

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VK.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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