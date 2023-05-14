Ракетчики группировки "Юг" нанесли удар по расположению 54-й мехбригады ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными был нанесён удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска, а также по огневым позициям артиллерии крупного калибра противника в районе населённого пункта Мемрик", — приводит его слова ТАСС.

Более того, авиацией был нанесён удар по скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Авдеевка. В Григоровке и Белогоровке также ликвидирована техника противника, предназначенная для подвоза боеприпасов и личного состава.