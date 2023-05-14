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Опубликовано 14 мая 2023, 10:53

Над ДНР сбит украинский истребитель Су-27

Российские ВКС сбили украинский Су-27 у Новогродовки в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-27 вблизи Новогродовки в ДНР. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска
Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска

Ранее Лайф писал, что в районе Тернополя и Петропавловки нанесён удар по подразделениям и складам ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.

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VK / ВКС РОССИИ

Никита Осипов
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