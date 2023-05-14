Над ДНР сбит украинский истребитель Су-27

"Прорывов не допущено": Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска

Ранее Лайф писал, что в районе Тернополя и Петропавловки нанесён удар по подразделениям и складам ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.