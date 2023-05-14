Над ДНР сбит украинский истребитель Су-27
Российские ВКС сбили украинский Су-27 у Новогродовки в ДНР
Воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-27 вблизи Новогродовки в ДНР. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что в районе Тернополя и Петропавловки нанесён удар по подразделениям и складам ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.