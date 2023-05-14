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Опубликовано 14 мая 2023, 09:57
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В районе Тернополя и Петропавловки нанесён удар по подразделениям и складам ВСУ

ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения вооружения, поставленного западными странами, в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами РФ в районах населённых пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", — сказал он.

Как указал Конашенков, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Опубликованы эпичные видео с мощным взрывом на западе Украины
Опубликованы эпичные видео с мощным взрывом на западе Украины

Ранее украинские паблики сообщали о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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