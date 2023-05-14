В районе Тернополя и Петропавловки нанесён удар по подразделениям и складам ВСУ
ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Днепропетровской области
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения вооружения, поставленного западными странами, в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами РФ в районах населённых пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", — сказал он.
Как указал Конашенков, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее украинские паблики сообщали о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ