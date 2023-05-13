Опубликованы эпичные видео с мощным взрывом на западе Украины
Появилось новое видео мощного взрыва в Хмельницком на западе Украины
В Сети появились новые видео мощного взрыва, который произошёл в Хмельницком на западе Украины 13 мая. Кадры были сняты местными жителями. Кроме того, случившееся попало в объектив камеры наблюдения.
Эпичные кадры с моментом мощного взрыва в Хмельницком на западе Украины. Видео © Telegram / Повёрнутые на Z войне / Kotsnews
На видео запечатлено, что в какой-то момент раздаётся сильный грохот, а в небо поднимается огромный столб пламени и дыма. Местные жители, ставшие свидетелями такой картины, не на шутку испугались и не смогли сдержать эмоций от увиденного.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что речь идёт о пожаре на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Telegram / Kotsnews