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13 мая, 17:31

Опубликованы эпичные видео с мощным взрывом на западе Украины

Появилось новое видео мощного взрыва в Хмельницком на западе Украины

В Сети появились новые видео мощного взрыва, который произошёл в Хмельницком на западе Украины 13 мая. Кадры были сняты местными жителями. Кроме того, случившееся попало в объектив камеры наблюдения.

Эпичные кадры с моментом мощного взрыва в Хмельницком на западе Украины. Видео © Telegram / Повёрнутые на Z войне / Kotsnews

На видео запечатлено, что в какой-то момент раздаётся сильный грохот, а в небо поднимается огромный столб пламени и дыма. Местные жители, ставшие свидетелями такой картины, не на шутку испугались и не смогли сдержать эмоций от увиденного.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что речь идёт о пожаре на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Никита Осипов
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