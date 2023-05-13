В городе Хмельницком на западе Украины произошёл взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Хмельницкого на западе Украины
Мощный взрыв произошёл в районе Хмельницкого на западе Украины. По данным украинских СМИ, случился пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники.
Предварительно, пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники. Видео © t.me / SHOT
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также в украинских пабликах пишут о звуках взрывов во Львовской и Николаевской области. Их причины пока не известны, официальное подтверждение от властей пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что украинский беспилотник врезался в дерево и взорвался у села в Белгородской области. БПЛА пролетел порядка 60 километров, пока не запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района.
t.me / SHOT