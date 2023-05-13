В городе Хмельницком на западе Украины произошёл взрыв

Мощный взрыв произошёл в районе Хмельницкого на западе Украины. По данным украинских СМИ, случился пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники.

Предварительно, пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники. Видео © t.me / SHOT

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также в украинских пабликах пишут о звуках взрывов во Львовской и Николаевской области. Их причины пока не известны, официальное подтверждение от властей пока не поступало.