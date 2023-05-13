Регион

Уведомления отключены

13 мая, 03:33

В городе Хмельницком на западе Украины произошёл взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Хмельницкого на западе Украины

Мощный взрыв произошёл в районе Хмельницкого на западе Украины. По данным украинских СМИ, случился пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники.

Предварительно, пожар на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники. Видео © t.me / SHOT

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также в украинских пабликах пишут о звуках взрывов во Львовской и Николаевской области. Их причины пока не известны, официальное подтверждение от властей пока не поступало.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

Ранее Лайф писал, что украинский беспилотник врезался в дерево и взорвался у села в Белгородской области. БПЛА пролетел порядка 60 километров, пока не запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров