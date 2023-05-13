СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской и Львовской областях Украины
Кадры с места взрыва в Тернополе. Обложка © t.me / Sputnik Ближнее зарубежье
Украинские паблики сообщили о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В каких районах произошёл взрыв и по какой причине — не уточняется.
Ранее в Сети появились новые видео мощного взрыва, который произошёл в Хмельницком на западе Украины 13 мая. Кадры были сняты местными жителями. Ранее украинские СМИ сообщали, что речь идёт о пожаре на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники.