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13 мая, 20:33

СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской и Львовской областях Украины

<p>Кадры с места взрыва в Тернополе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sputniklive/60902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Ближнее зарубежье</a></p>

Кадры с места взрыва в Тернополе. Обложка © t.me / Sputnik Ближнее зарубежье

Украинские паблики сообщили о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В каких районах произошёл взрыв и по какой причине — не уточняется.

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Ранее в Сети появились новые видео мощного взрыва, который произошёл в Хмельницком на западе Украины 13 мая. Кадры были сняты местными жителями. Ранее украинские СМИ сообщали, что речь идёт о пожаре на территории завода "Катион", который специализируется на производстве промышленной электроники.

Оксана Попова
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