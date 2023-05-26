Цел и невредим: Легко отбившийся от украинских дронов корабль прибыл в Севастополь
Минобороны: "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе
Российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который пытались атаковать беспилотники ВСУ, прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили в Минобороны России. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале ведомства, каких-либо повреждений на корабле не видно.
Прибытие "Ивана Хурса" в пункт постоянного базирования в Севастополе. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что экипаж "Ивана Хурса" выполнял задачи по обеспечению безопасности работы газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", а также вёл мониторинг обстановки в море для обеспечения безопасности судоходства. В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, а затем продолжит выполнение задач по предназначению.
Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора в Турции. Все катера противника были уничтожены, а суда продолжили выполнение поставленных задач.
Telegram / Минобороны России