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26 мая, 17:25

Цел и невредим: Легко отбившийся от украинских дронов корабль прибыл в Севастополь

Минобороны: "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который пытались атаковать беспилотники ВСУ, прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили в Минобороны России. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале ведомства, каких-либо повреждений на корабле не видно.

Прибытие "Ивана Хурса" в пункт постоянного базирования в Севастополе. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что экипаж "Ивана Хурса" выполнял задачи по обеспечению безопасности работы газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", а также вёл мониторинг обстановки в море для обеспечения безопасности судоходства. В Севастополе корабль пополнит материальные запасы, а затем продолжит выполнение задач по предназначению.

Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Появилось видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора в Турции. Все катера противника были уничтожены, а суда продолжили выполнение поставленных задач.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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