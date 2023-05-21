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Опубликовано 21 мая 2023, 10:38
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Украина потеряла более 120 военных на самом смертоносном участке фронта

МО: ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 120 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что также были уничтожены один танк, артиллерийская система M777, самоходная артиллерийская установка М109 (обе — производства США), гаубицы Д-20 и Д-30, две боевые машины пехоты и семь автомобилей. Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Российские военные уничтожили снарядом "Краснополь" склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили снарядом "Краснополь" склад боеприпасов ВСУ

Исходя из сводок Министерства обороны РФ, Донецкое направление остаётся для Киева самым смертоносным. Так, 19 мая сообщалось об уничтожении 130 военных, а 17-го числа — до 360 бойцов ВСУ и наёмников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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