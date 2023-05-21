Украина потеряла более 120 военных на самом смертоносном участке фронта

Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 120 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что также были уничтожены один танк, артиллерийская система M777, самоходная артиллерийская установка М109 (обе — производства США), гаубицы Д-20 и Д-30, две боевые машины пехоты и семь автомобилей. Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.