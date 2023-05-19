Под Донецком уничтожена британская гаубица
ВС РФ уничтожили за сутки 130 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении
Британские гаубицы L118. Фото © Richard Watt / MOD
ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 130 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.
Также российские войска уничтожили 10 автомобилей и украинскую буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боковое в ДНР ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее Лайф писал, что бойцы Российской армии предотвратили попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.