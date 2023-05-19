ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 11:41
4434

Под Донецком уничтожена британская гаубица

ВС РФ уничтожили за сутки 130 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении

Британские гаубицы L118. Фото © Richard Watt / MOD

Британские гаубицы L118. Фото © Richard Watt / MOD

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 130 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.

Бойцы группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Бойцы группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Также российские войска уничтожили 10 автомобилей и украинскую буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боковое в ДНР ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее Лайф писал, что бойцы Российской армии предотвратили попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье
BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar