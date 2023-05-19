Под Донецком уничтожена британская гаубица

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 130 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.

Также российские войска уничтожили 10 автомобилей и украинскую буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боковое в ДНР ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.