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19 мая, 11:41

Под Донецком уничтожена британская гаубица

ВС РФ уничтожили за сутки 130 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении

<p>Британские гаубицы L118. Фото © Richard Watt / MOD</p>

Британские гаубицы L118. Фото © Richard Watt / MOD

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 130 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.

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Также российские войска уничтожили 10 автомобилей и украинскую буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боковое в ДНР ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее Лайф писал, что бойцы Российской армии предотвратили попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

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Иван Косицын
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