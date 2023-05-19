Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

В ходе спецоперации на Украине на Запорожском направлении был уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, удар наносился из РСЗО "Град".

"На Запорожском направлении расчётами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населённом пункте Малиновка", — приводит его слова ТАСС.