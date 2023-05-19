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Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 02:10
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Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

Минобороны РФ: Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ

В ходе спецоперации на Украине на Запорожском направлении был уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, удар наносился из РСЗО "Град".

"На Запорожском направлении расчётами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населённом пункте Малиновка", — приводит его слова ТАСС.

Более того, артиллеристы поразили два миномётных расчёта в районе сёл Белогорье и Новоданиловка и скопление украинских военных в районах Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки. Расчётами ЗРК "Бук" и "Стрела-10" ликвидированы два украинских беспилотника "Фурия" и один дрон "Стрепет".

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А в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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