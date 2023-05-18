Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 200 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он отметил, что ВСУ потеряли на этом направлении танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".