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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 11:59
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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: На Донецком направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ и наёмников

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 200 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он отметил, что ВСУ потеряли на этом направлении танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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Также в ведомстве уточнили, что Вооружённые силы России за минувшие сутки поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а ещё резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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