Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: На Донецком направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ и наёмников
ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 200 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также он отметил, что ВСУ потеряли на этом направлении танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Также в ведомстве уточнили, что Вооружённые силы России за минувшие сутки поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а ещё резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo