Армия России нанесла удар высокоточным оружием по крупным складам ВСУ

Вооружённые силы России за минувшие сутки поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а также резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в течение ночи Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены. Так, уничтожены большие запасы вооружения украинской армии, а ещё ей не дали выдвинуть резервы в район боевых действий.