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Опубликовано 18 мая 2023, 11:48
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Армия России нанесла удар высокоточным оружием по крупным складам ВСУ

Вооружённые силы России за минувшие сутки поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а также резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в течение ночи Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены. Так, уничтожены большие запасы вооружения украинской армии, а ещё ей не дали выдвинуть резервы в район боевых действий.

ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ
ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ

А днём ранее Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по наблюдательному пункту сил специальных операций ВСУ вблизи острова Великий.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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