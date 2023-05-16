ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ

Российские военные успешно поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и места складирования боеприпасов и оружия противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран", — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута, поражены все заданные командованием украинские объекты.