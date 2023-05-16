ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ
Российские военные успешно поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и места складирования боеприпасов и оружия противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран", — уточнил он.
Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута, поражены все заданные командованием украинские объекты.
Также сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два вражеских самолёта ВСУ. Речь идёт об украинских Су-24 и Су-25.