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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 09:55
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ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ

Российские военные успешно поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и места складирования боеприпасов и оружия противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран", — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута, поражены все заданные командованием украинские объекты.

Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении
Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Также сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два вражеских самолёта ВСУ. Речь идёт об украинских Су-24 и Су-25.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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