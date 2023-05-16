Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 215 солдат и офицеров противника в ходе специальной военной операции на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге во вторник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.

"Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", — перечислил генерал-лейтенант.