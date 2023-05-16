Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении
Конашенков сообщил об уничтожении до 215 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 215 солдат и офицеров противника в ходе специальной военной операции на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге во вторник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.
"Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", — перечислил генерал-лейтенант.
А ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также в Минобороны отчитались о работе авиации. Так, на Купянском направлении, в районе самого Купянска, российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo