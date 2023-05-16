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Опубликовано 16 мая 2023, 09:46

Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Конашенков сообщил об уничтожении до 215 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 215 солдат и офицеров противника в ходе специальной военной операции на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге во вторник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.

"Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", перечислил генерал-лейтенант.

ВСУ понесли страшные потери при ударах российской артиллерии и авиации за сутки
ВСУ понесли страшные потери при ударах российской артиллерии и авиации за сутки

А ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также в Минобороны отчитались о работе авиации. Так, на Купянском направлении, в районе самого Купянска, российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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