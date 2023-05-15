ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подразделения противника были поражены в районе Водяного и Угледара группировкой войск "Восток".

"Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей", — сказал он.