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Опубликовано 15 мая 2023, 10:46

ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подразделения противника были поражены в районе Водяного и Угледара группировкой войск "Восток".

"Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей", сказал он.

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Также в Минобороны отчитались о работе авиации. Так, на Купянском направлении в районе самого Купянска российский Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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