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Регион
Опубликовано 15 мая 2023, 02:44
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Российские артиллеристы поразили пункт дислокации "Азова" в ДНР

Минобороны: Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова"

Российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по пункту временной дислокации украинского батальона "Азов"* в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск выполнены огневые налёты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона "Азов" в районе Катериновки, а также по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часове Яре", — приводит его слова Минобороны.

Кроме того, был ликвидирован склад с боеприпасами, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномёт ВСУ.

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Ранее российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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VK.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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