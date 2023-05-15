Российские артиллеристы поразили пункт дислокации "Азова" в ДНР

Российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по пункту временной дислокации украинского батальона "Азов"* в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск выполнены огневые налёты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона "Азов" в районе Катериновки, а также по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часове Яре", — приводит его слова Минобороны.

Кроме того, был ликвидирован склад с боеприпасами, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномёт ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.