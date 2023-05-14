Минобороны подтвердило уничтожение склада ВСУ под Хмельницким

За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.

"В районе города Хмельницкого уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также в районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, кроме того, за минувшие сутки удалось поразить 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 114 районах. В районе города Николаева был ликвидирован склад боеприпасов украинских войск. На Херсонском направлении противник лишился 20 бойцов, шести автомобилей и одной самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". А в районе Тягинки была уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, добавил Конашенков.