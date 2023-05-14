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Регион
Опубликовано 14 мая 2023, 10:56
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Минобороны подтвердило уничтожение склада ВСУ под Хмельницким

Российские военные разгромили склад боеприпасов ВСУ в районе Хмельницкого

За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.

"В районе города Хмельницкого уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также в районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, кроме того, за минувшие сутки удалось поразить 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 114 районах. В районе города Николаева был ликвидирован склад боеприпасов украинских войск. На Херсонском направлении противник лишился 20 бойцов, шести автомобилей и одной самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". А в районе Тягинки была уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, добавил Конашенков.

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Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что вечером 13 мая ВС РФ попали по заводу "Катион", где могли быть боеприпасы. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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