ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ около острова Великий

Российские военные нанесли удар по наблюдательному пункту сил специальных операций ВСУ вблизи острова Великий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе острова Великий Херсонской области поражён наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", — подчеркнул он.

По его данным, около Херсона удар пришёлся по украинскому пункту управления тактической группы "Гром". А в районе Преображенки Запорожской области успешно поражён центр управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.