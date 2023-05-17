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17 мая, 11:57

ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ около острова Великий

Российские военные нанесли удар по наблюдательному пункту сил специальных операций ВСУ вблизи острова Великий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе острова Великий Херсонской области поражён наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", — подчеркнул он.

По его данным, около Херсона удар пришёлся по украинскому пункту управления тактической группы "Гром". А в районе Преображенки Запорожской области успешно поражён центр управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Российские военные лишили ВСУ тридцати солдат и танка в районе Червонопоповки

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Ранее сообщалось, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артёмовска в ДНР. Кроме того, штурмовые отряды продолжают вести бои за овладение западными кварталами города.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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