ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 11:53

Российские военные лишили ВСУ тридцати солдат и танка в районе Червонопоповки

Конашенков сообщил о двух отражённых атаках штурмовых групп ВСУ в ЛНР

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 30 военных и один танк. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков", — проинформировал генерал-лейтенант.

В ГД напомнили, сколько на самом деле лет украинские танки обстреливают чужие территории
В ГД напомнили, сколько на самом деле лет украинские танки обстреливают чужие территории

А ранее стало известно, что украинские военные впервые открыли огонь по российской территории из танка. Обстрел хутора Старый Белгородской области вёлся накануне в 11 утра, предположительно, со стороны Купянского района Харьковской области. Никто не пострадал.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar