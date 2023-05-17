Российские военные лишили ВСУ тридцати солдат и танка в районе Червонопоповки

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 30 военных и один танк. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков", — проинформировал генерал-лейтенант.