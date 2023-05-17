Пока СМИ пестрят заголовками о том, что сегодня ВСУ впервые открыли огонь по российскому региону из танка, лишь немногие знают, что на самом деле украинская сторона обстреливает чужие территории уже почти десять лет. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Удивительное дело, как авторы заголовка умудряются не замечать, что украинские танки уже долгих девять лет обстреливают Донбасс, который, между прочим, уже больше года такая же российская территория, как Брянская и Курская области", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что для ВСУ не существует никаких ограничений, что бы киевская верхушка ни обещала своим западным кураторам. Пока существует украинское государство в его современном виде, под угрозой находятся вся Русская земля и каждый её житель, о чём и говорят прямо украинские власти.