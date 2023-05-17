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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 07:33
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ВСУ впервые обстреляли российский регион из танка

SHOT: Украинская армия атаковала хутор Старый в Белгородской области из танка

Танк Т-64Б. Фото © Alan Wilson / Wikipedia

Танк Т-64Б. Фото © Alan Wilson / Wikipedia

Украинские военные впервые открыли огонь по российской территории из танка, сообщает SHOT. Предварительно, это мог быть Т-64БВ или Т-72Б.

Обстрел хутора Старый Белгородской области вёлся накануне в 11 утра, предположительно, со стороны Купянского района Харьковской области. От российской границы его отделяет около 2,5 километра. По данным телеграм-канала, всего было выпущено 12 танковых снарядов калибра 125 мм. Никто не пострадал.

Отметим, что ещё в прошлом году на Украине проходили испытания модернизированной версии советского танка Т-64. Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в концерн "Укроборонпром", оснастило Т-64БВ образца 2022 года новым оборудованием — средствами навигации и связи, которые соответствуют стандартам НАТО. Кроме того, Т-64БВ образца 2022 года получил новые приборы наблюдения и прицелы третьего поколения. Защищённость танка усилили решётчатыми экранами, а на башне установили резиновые щитки.

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А ранее сообщалось, что в Германию прибыла новая партия американских танков Abrams, которые будут использованы для обучения украинских военных. На этот раз речь идёт о 30 машинах. В свою очередь Франция в ближайшие несколько недель оснастит несколько батальонов украинской армии новой партией бронетехники. В частности, в пакет помощи войдут колёсные танки AMX-10RC.

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Марина Калегина
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