"Абрамсы"? Хех!": Кадыров посмеялся над американским танком и показал российский ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал модернизированный советский танк Т-72, по сравнению с которым американский Abrams кажется просто "детской педальной машинкой".

Рамзан Кадыров показал модернизированный советский танк Т-72. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Абрамсы"? Хех! Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством "Майбаха". Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то или даже, наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость", — написал он в своём телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что Т-72 имеет эффектный, узнаваемый и грозный внешний вид и превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Он пошутил, что с такой техникой любая атака будет похожа на рыбалку, во время которой испытаешь одно удовольствие.

"На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая "Абрамсы" как орешки! Ждите!" — добавил он.