Регион

Уведомления отключены

16 мая, 07:30

"Абрамсы"? Хех!": Кадыров посмеялся над американским танком и показал российский ответ

Кадыров назвал Abrams детской машинкой в сравнении с российским Т-72

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал модернизированный советский танк Т-72, по сравнению с которым американский Abrams кажется просто "детской педальной машинкой".

Рамзан Кадыров показал модернизированный советский танк Т-72. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Абрамсы"? Хех! Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством "Майбаха". Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то или даже, наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость", — написал он в своём телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что Т-72 имеет эффектный, узнаваемый и грозный внешний вид и превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Он пошутил, что с такой техникой любая атака будет похожа на рыбалку, во время которой испытаешь одно удовольствие.

"На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая "Абрамсы" как орешки! Ждите!" — добавил он.

Кадыров в День Победы разбил надежды врагов переступить границы России

Кадыров в День Победы разбил надежды врагов переступить границы России

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" подтвердили звание самого опасного беспилотного летательного аппарата для Украины. Они превосходно себя показали при поражении и уничтожении техники ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Николь Вербер
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров