Кадыров в День Победы разбил надежды врагов переступить границы России

Россияне в долгу перед бойцами Красной армии за их победу над нацисткой Германией, однако сегодня наша страна снова ведёт борьбу с остатками той идеологии. Об этом в своём поздравлении с Днём Победы заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он указал на доблесть и невиданное сопротивление, проявленные нашими предками.

"Решение вторгнуться на территорию Советского Союза летом 1941 года обернулось для противника настоящим кошмаром. С переходом государственной границы СССР враг столкнулся с невиданным сопротивлением со стороны доблестных красноармейцев. Каждый был готов стоять до конца на защите Родины, что стало неожиданностью для врага", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава республики напомнил о бойцах чеченской национальности в рядах Красной армии, которые "обеспечивали защиту Сталинграда, Ленинграда, Брестской крепости" и участвовали "практически во всех ключевых и переломных моментах" Великой Отечественной. Кадыров отметил, что нынешнее поколение находится в неоплатном долгу перед победителями, тела которых "оградили нас от гнёта Третьего рейха".

Кроме того, добавил глава региона, сегодня Россия столкнулась с остатками нацисткой идеологии, корни которой при поддержке вражеских государств были пущены в мире. Однако мы не позволим противнику переступить границы России и не допустим повторения той трагедии, что "оставила неизгладимый шрам на наших сердцах".

"Я с большим удовольствием поздравляю жителей многонациональной и многоконфессиональной России с Днём Победы! Искренне желаю здоровья, благополучия, процветания и мирного неба над головой!" — добавил Кадыров.