В Москве поздравили ветерана, которая была на взятии Рейхстага

В Москве ветерана Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днём Победы персональным парадом. Праздник для 98-летней Миры Буриевой устроили члены Юнармии.

Персональный парад для ветерана в Москве. Видео © LIFE

Дети и подростки хором спели советскую песню "Катюша" и прошли строем. Мероприятие провели прямо во дворе дома.

Мира Буриева прошла всю войну, она была связисткой. В основном была на Белорусском фронте, а День Победы встретила в Берлине. У неё есть орден Красной Звезды и другие награды.

"Я была на самой передовой, в траншеях, рыла окопы, на меня надвигались танки, это было ужасно, я была на самой передовой части. Поэтому для меня война осталась в памяти на всю жизнь. В основном я была на Белорусском фронте, но я была на взятии Рейхстага, то есть я присутствовала, когда брали Рейхстаг, и я видела всё это", — сказала она.

Ветеран добавила, что чувствует себя вполне нормально. Она поделилась, что регулярно ходит в открытый бассейн, который посещает с самого его открытия — на протяжении 70 лет.