В Москве поздравили ветерана, которая была на взятии Рейхстага
В Москве провели персональный парад для 98-летнего ветерана ВОВ
В Москве ветерана Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днём Победы персональным парадом. Праздник для 98-летней Миры Буриевой устроили члены Юнармии.
Персональный парад для ветерана в Москве. Видео © LIFE
Дети и подростки хором спели советскую песню "Катюша" и прошли строем. Мероприятие провели прямо во дворе дома.
Мира Буриева прошла всю войну, она была связисткой. В основном была на Белорусском фронте, а День Победы встретила в Берлине. У неё есть орден Красной Звезды и другие награды.
"Я была на самой передовой, в траншеях, рыла окопы, на меня надвигались танки, это было ужасно, я была на самой передовой части. Поэтому для меня война осталась в памяти на всю жизнь. В основном я была на Белорусском фронте, но я была на взятии Рейхстага, то есть я присутствовала, когда брали Рейхстаг, и я видела всё это", — сказала она.
Ветеран добавила, что чувствует себя вполне нормально. Она поделилась, что регулярно ходит в открытый бассейн, который посещает с самого его открытия — на протяжении 70 лет.
Ранее Лайф писал о том, что в Волгограде военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили с наступающим Днём Победы 96-летнего ветерана Александра Ивановича Колотушкина.
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