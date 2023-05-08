В Волгограде военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили с наступающим Днём Победы 96-летнего ветерана Александра Ивановича Колотушкина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили "Смуглянкой" 96-летнего ветерана. Видео © Минобороны России

Музыканты исполнили во дворе Александра Ивановича одну из его любимых песен — "Смуглянку". В заключительной части мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем около подъезда ветерана. В свою очередь фронтовик поблагодарил бойцов за поздравления и выразил желание в скором времени посетить место своей прежней службы.

Александр Иванович встретил долгожданную Победу в Кёнигсберге, а сразу после отправки в тыл узнал, что ему предстоит пройти по Красной площади 24 июня 1945-го. Долгие годы он служил на полигоне Капустин Яр, где был командиром радиотехнического подразделения. После увольнения фронтовик переехал в Волгоград. По сей день он принимает активное участие в патриотической деятельности ветеранской организации.