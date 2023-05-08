"Мы все сплотились": В Бурятии фронтовые бригады проводят концерты во дворах ветеранов войны

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия фронтовые бригады устраивают концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в одном из них, на проспекте Строителей, поздравили с наступающим праздником Победы 99-летнего фронтовика Ивaна Тимофеевича Голощапова.

Концерт во дворе 99-летнего ветерана войны в Улан-Удэ. Видео © vk.com / Администрация Улан-Удэ

Как сообщает администрация города, подполковник Голощапов воевал с января 1942 года в составе Западного фронта. После последнего ранения его комиссовали и направили на службу в Курганское танковое училище, после войны — в Хабаровск на службу в военный комиссариат. Затем судьба привела его в Бурятию на службу военным комиссаром. Иван Тимофеевич награждён орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

В преддверии Дня Победы в его дворе раздались песни военных лет в исполнении вокалистов и духового оркестра. Ветеран поблагодарил концертную бригаду и обещал встретиться с артистами и в следующий День Победы, когда ему исполнится 100 лет.

"Наш народ всегда был сплочён. Как только началась Великая Отечественная война, мы все сплотились и своим подвигом победили фашистов. И в настоящее время фашист опять поднимает голову, но наш народ опять сплотился и даст достойный отпор всем, кто посмеет напасть на нашу страну", — сказал Иван Тимофеевич.