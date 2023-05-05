Частицы Вечного огня отправят ветеранам ВОВ в 12 стран мира

Участники акции "Огонь памяти" взяли частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Видео публикует телеканал "Звезда".

Участники акции "Огонь памяти" взяли частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

Представители Народного фронта доставят частицы Вечного огня ветеранам Великой Отечественной войны в 12 стран мира, а также по всей России, в том числе и в новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Патриотическая акция проводится уже в седьмой раз, и второй год она имеет международный статус. В этом году она состоится с 5 по 10 мая.

"С каждым годом ветеранов ВОВ становится всё меньше, и мы, возможно, последнее поколение россиян, которое может лично сказать героям спасибо. И наш священный долг — дать каждому из них ежедневное внимание, безусловную любовь и бесценный подарок... Огонь — весточку от погибших товарищей", — подчеркнули организаторы акции.